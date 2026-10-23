मुंगेर में गोलियां बरसीं, हथियार गायब, मुफस्सिल इलाके में बदमाशों तक कैसे पहुंच रहे कारतूस और कट्टा

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं और अपराधियों के हौसले पुलिस प्रशासन के सामने लगातार कड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।

मिर्जापुर बरदह में हाल ही में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन और भारी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदगी के बावजूद टीकारामपुर और शंकरपुर जैसे इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है।

सवाल सिर्फ ताबड़तोड़ गोलीबारी करने वालों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस गहरे आपराधिक नेटवर्क का भी है जो बेखौफ होकर बदमाशों तक अत्याधुनिक हथियार और कारतूस पहुंचा रहा है।

आखिर ये हथियार कहां बन रहे हैं, कारतूसों की आपूर्ति कौन कर रहा है और वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार कहां गायब हो जाते हैं, यह बड़े सवाल बने हुए हैं।

प्राथमिकी के बाद भी धीमी रफ्तार, हथियार बरामदगी बड़ी चुनौती

बीती 20 अक्टूबर को आदर्श ग्राम टीकारामपुर में दो पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प और गोलीबारी हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कुल दस लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है।

सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिन हथियारों से सरेआम फायरिंग की गई, उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जब तक हथियार बरामद नहीं होते, तब तक यह आशंका बनी रहेगी कि वे हथियार कहां छिपाए गए हैं और दोबारा किसी बड़ी आपराधिक वारदात में उनका इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा।