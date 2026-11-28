संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति के समीप शनिवार को झाड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दौलतपुर निवासी मनोज सिंह के पुत्र सुमित सिंह (32) के रूप में की गई है।

युवक की हत्या कहीं दूसरी जगह किए जाने और शव को झाड़ी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्वजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सुमित घर से निकला था। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन कॉल किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया। फोन उठाने वाले ने बताया कि उसे सफियासराय के पास मोबाइल गिरा हुआ मिला है। इसके बाद परिवार वालों की चिंता और अधिक बढ़ गई।

रातभर तलाश, सफियासराय थाना पहुंचने पर मिली जानकारी मोबाइल मिलने की सूचना के बाद स्वजन रातभर सुमित की तलाश में जुटे रहे। इसी बीच डायल 112 पर झाड़ी में एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सुमित को खोजते हुए जब स्वजन सफियासराय थाना पहुंचे, तो वहां पुलिस ने झाड़ी में शव मिलने की जानकारी दी।

इसके बाद परिवार वालों ने शव की पहचान सुमित के रूप में की। शव की पहचान होते ही घर-परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि सुमित की शादी महज एक साल पहले हुई थी। उसकी मौत से पत्नी और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।