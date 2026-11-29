संवाद सहयोगी, मुंगेर। प्यार, शादी और साथ जीने-मरने की कसमें... लेकिन पहली पत्नी के सामने आते ही कथित प्रेम कहानी का ऐसा अंत हुआ कि महिला जिंदगी से हारने लगी।

प्रेमी की बेरुखी और कर्ज के बोझ से परेशान महिला ने शुक्रवार को बबुआ घाट पर गंगा में छलांग लगा दी। घाट पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे डूबने से बचा लिया।

मुजफ्फरपुर जिले के चकिया गांव निवासी भाग्यलक्ष्मी को डायल 112 की टीम ने सदर अस्पताल पहुंचाया। यहां महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई।

महिला के अनुसार, करीब छह माह पहले फरीदाबाद में उसकी मुलाकात हवेली खड़गपुर के रमनकाबाद निवासी छोटू मंडल से हुई थी।

उसने खुद को पत्नी से अलग बताया था। दोनों ने अपनी-अपनी पारिवारिक स्थिति साझा की और नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद मंदिर में शादी कर साथ रहने लगे।

इंटरनेट मीडिया की तस्वीर से खुला राज

महिला ने शादी की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की तो छोटू की पहली पत्नी को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि छोटू उसे दिल्ली में छोड़कर मुंगेर आ गया।

बाद में उसे भी बुलाकर जमालपुर में किराये के मकान में रखा। भाग्यलक्ष्मी का आरोप है कि गुरुवार को छोटू पहली पत्नी से मिलाने के बहाने उसे बरियारपुर स्टेशन ले गया। वहां प्रेम साबित करने के लिए आंखों में दूध डालने की चुनौती दी।