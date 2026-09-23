मुंगेर विश्वविद्यालय में बीबीए-बीसीए सहित नए पाठ्यक्रमों मंजूरी, संविदा पर शिक्षकों की होगी नियुक्ति

जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में मंगलवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ नए पाठ्यक्रम शुरू करने और शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।

बैठक में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) में संशोधन, विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन, शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापन, शोध व पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

सिंडिकेट ने बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) से जुड़े वैल्यू एडेड कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी। क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड सहित अन्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम तथा एनजीओ व एमएसएमई में विद्यार्थियों की इंटर्नशिप के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।