संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। एक सप्ताह से तबीयत खराब थी। इलाज कराने के लिए छुट्टी की गुहार लगा रहे थे। सोनपुर मेला ड्यूटी से नाम हटाने के लिए भी आवेदन दिया, लेकिन राहत नहीं मिली।

आखिरकार लड़ैयाटांड़ थाना में पदस्थापित नवप्रोन्नत सब इंस्पेक्टर रणधीर कुमार (45) की मंगलवार को पटना में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

उनकी मौत के बाद पत्नी के आरोपों ने पुलिसकर्मियों पर कार्य दबाव और छुट्टी की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2 महीने पहले बने थे दारोगा, बीमारी में भी नहीं मिली छुट्टी

मूल रूप से पूर्णिया जिले के कल्याणपुर गांव निवासी रणधीर वर्ष 2007 में बेतिया में सिपाही के पद पर पुलिस सेवा में आए थे। 20 सितंबर 2026 को पदोन्नति मिलने पर दारोगा बने थे।