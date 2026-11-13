छठ पर्व का मुंगेर से है त्रेतायुगीन नाता: यहीं गंगा के बीच माता सीता ने किया था पहला व्रत, शिलाखंड पर आज भी हैं चरण

संवाद सूत्र, जागरण, मुंगेर। Munger Sitacharan Temple Chhath Puja History: लोक आस्था के महापर्व छठ का बिहार की ऐतिहासिक व पौराणिक भूमि मुंगेर से बेहद गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक नाता है। शहर के बबुआ घाट से करीब तीन किलोमीटर दूर, अविरल बहती गंगा की मुख्य धारा के बीचों-बीच स्थित 'सीताचरण मंदिर' इस महाआस्था का सबसे बड़ा जीवंत केंद्र है।

धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में स्वयं माता सीता ने इसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना कर छठ व्रत किया था। इसी पावन प्रसंग के कारण मुंगेर को छठ महापर्व की ऐतिहासिक शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसका लिखित साक्ष्य वर्ष 1926 में प्रकाशित ब्रिटिशकालीन 'मुंगेर गजेटियर' में भी मिलता है।

ऋषि मुद्गल के आश्रम में हुआ था पहला छठ व्रत लोककथाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार, लंका विजय और रावण वध के पश्चात ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्रीराम और माता सीता मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर विभिन्न ऋषियों के शरण में गए थे। इसी क्रम में वे मुंगेर स्थित ऋषि मुद्गल के आश्रम पहुंचे।

ऋषि मुद्गल ने माता सीता की मानसिक शांति और कुल के कल्याण के लिए उन्हें सूर्योपासना (छठ व्रत) करने की सलाह दी थी। ऋषि की आज्ञा पाकर माता सीता ने इसी निर्जन गंगा तट पर अस्ताचलगामी (डूबते) और उदीयमान (उगते) सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर ऐतिहासिक व्रत संपन्न किया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से सूर्योपासना की यह कठिन पद्धति लोक में 'छठ महापर्व' के रूप में स्थापित हुई। कालांतर में माता सीता के प्रवास के कारण यह स्थल 'सीताचरण' के नाम से विश्वविख्यात हुआ।

शिलाखंड पर आज भी पूजे जाते हैं माता सीता के चार चरण चिह्न गंगा की तेज धारा के बीच स्थित एक विशाल प्राकृतिक शिलाखंड पर पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर चार अति प्राचीन चरण चिह्न (कदमों के निशान) अंकित हैं। स्थानीय श्रद्धालु और देश-भर से आने वाले भक्त इन्हें माता सीता के वास्तविक चरण चिह्न मानकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजते हैं।

इस स्थल के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1926 के सरकारी मुंगेर गजेटियर में भी इस शिलाखंड और इस पर बने चरण चिह्नों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्राचीन काल में यह स्थल ऋषि मुद्गल का तपोवन था और इस शिलाखंड को 'मुनि पत्थर' के नाम से जाना जाता था। बाद के वर्षों में, आध्यात्मिक साधना में लीन राम बाबा के भगीरथ प्रयासों से वर्ष 1983-84 में यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया।

भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वर्षा ऋतु और गंगा का जलस्तर बढ़ने पर यह मंदिर और इसका गर्भगृह कई महीनों तक पूरी तरह पानी में डूबा रहता है। जब बाढ़ का पानी घटता है, तभी श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिल पाता है।

नाव के सहारे पहुंचते हैं श्रद्धालु, बीच गंगा में देते हैं अर्घ्य छठ महापर्व के चार दिवसीय अनुष्ठान के दौरान इस मंदिर की रौनक और आध्यात्मिक आभा देखते ही बनती है। बबुआ घाट से विशेष नावों के सहारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु और व्रती तीन किलोमीटर का जलमार्ग तय कर सीताचरण मंदिर पहुंचते हैं।