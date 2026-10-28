मुंगेर में दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट, ज्वेलरी कर्मी से 6 किलो चांदी लूटकर फरार हुए बदमाश, जांच में जुटे SP

संवाद सहयोगी, संग्रामपुर (मुंगेर)। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवगाई स्थित मुर्गा फार्म के समीप बुधवार अपराह्न करीब 2:30 बजे बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर तारापुर के प्रसिद्ध 'ओम ज्वेलर्स' के एक कर्मी को रोक लिया और उससे लगभग छह किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओम ज्वेलर्स का कर्मी प्रतिदिन की भांति बुधवार को भी तारापुर से निकलकर संग्रामपुर, बेलहर और साहेबगंज सहित विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आभूषण दुकानों में चांदी के सामानों की आपूर्ति करने जा रहा था।

इसी दौरान नवगाई स्थित मुर्गा फार्म के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे हथियार के बल पर रोक लिया और चांदी से भरा थैला लूटकर आसानी से चंपत हो गए। पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज लूट की सूचना मिलते ही पीड़ित कर्मी ने तुरंत संग्रामपुर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंगेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी तुरंत अवगत कराया गया, जिसके बाद एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लेते हुए त्वरित उद्भेदन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।