ऑक्सीजन पर मासूम... डॉक्टर ऑन कॉल! मुंगेर सदर अस्पताल में 7 वार्डों का जिम्मा एक डॉक्टर पर, रात की व्यवस्था बदहाल

हैदर अली, मुंगेर। Munger Sadar Hospital Night Reality Check: मुंगेर के सदर अस्पताल में रात ढलते ही स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी के दावों की हवा निकल जाती है। दैनिक जागरण की विशेष पड़ताल ‘रात का रिपोर्टर’ के तहत सोमवार की रात जब टीम ने सदर अस्पताल का जायजा लिया, तो रात बढ़ने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की परतें खुलती चली गईं।

रात के 10:30 बजे पीकू (PICU) वार्ड में सन्नाटे के बीच परहम निवासी मेहराज का 4 वर्षीय पुत्र मिहिर ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहा था। परिजनों के अनुसार, सोमवार सुबह के बाद रात तक कोई डॉक्टर बच्चे को देखने नहीं पहुंचा।

मरीजों को दवा-सुई लगाने का पूरा काम प्रशिक्षु छात्रों (इन्टर्न) के भरोसे था और नर्सिंग स्टाफ आराम फरमाता दिखा। अस्पताल की यह तस्वीर बताती है कि रात के समय गंभीर मरीजों की सांसें यहां कितनी असुरक्षित और प्रशासनिक दावों से दूर हैं।

10 नवजात और 9 प्रसूताएं 'ऑन कॉल' डॉक्टर के भरोसे, इमरजेंसी में मची अफरा-तफरी रात के 10:50 बजे एसएनसीयू (SNCU) वार्ड में 10 नवजात भर्ती थे, जिनमें हवेली खड़गपुर की गुंजन कुमारी व कल्पना देवी की बच्चियों समेत 3 नवजात अत्यंत गंभीर थे, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था।

रात 11:30 बजे इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह हाउसफुल था। सड़क हादसे में घायल शंकरपुर के शैलेश राज, रुचि कुमारी और मोहली महादेवपुर के सोनू कुमार व दीपक कुमार इलाज के लिए तड़प रहे थे। इन तमाम घायलों के बीच ड्यूटी पर तैनात डॉ. रूपेश अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने बताया कि उन पर इमरजेंसी के अलावा अस्पताल के 7 अन्य वार्डों की भी जिम्मेदारी है। वहीं, प्रसव वार्ड में भर्ती 9 प्रसूताओं का इलाज भी 'ऑन कॉल' व्यवस्था के सहारे चल रहा था।