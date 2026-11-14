संवाद सहयोगी, जागरण, मुंगेर। Munger Police Villagers Clash SHO AK Azad Attacked गंगा पार हरिणमार में शनिवार शाम पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना में हरिणमार थानाध्यक्ष एके आजाद पर बांस से हमला कर दिया गया, जिससे उनके चेहरे और नाक पर गंभीर चोट आई है। वहीं, पुलिस की कार्रवाई में उदय सिंह नामक एक युवक भी जख्मी हो गया। दोनों घायलों को तत्काल खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

लड़की भगाने व शराब बिक्री की शिकायत पर गरमाया विवाद, बांस से हमले का आरोप जानकारी के अनुसार, हरिणमार निवासी सुखीत सिंह के पुत्र उदय सिंह पर एक लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। इसके अतिरिक्त परिवार के खिलाफ अवैध रूप से शराब बिक्री की शिकायत भी पुलिस को मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए थानाध्यक्ष शनिवार शाम सुखीत सिंह के घर पहुंचे थे। आरोप है कि पूछताछ के दौरान विवाद बढ़ गया और उदय सिंह व उसके स्वजनों ने बांस से थानाध्यक्ष पर हमला कर दिया।

ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया पिटाई और छठव्रती महिलाओं से धक्कामुक्की का आरोप दूसरी ओर, घायल युवक के पिता सुखीत सिंह ने पुलिस पर उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जब घर की छठव्रती महिलाएं बेटे को बचाने के लिए आगे आईं, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी धक्कामुक्की की। इस पूरे घटनाक्रम में उदय सिंह को गंभीर चोटें आई हैं।