मुंगेर: छठ की खरीदारी करने आए सेना के जवान को दबंगों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर खौलते तेल की कड़ाही में धकेला

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। Munger army jawan attack मुंगेर जिले के धरहरा बाजार में शनिवार देर शाम दबंगई और क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं। अपने परिवार के साथ बाजार में खरीदारी करने आए भारतीय सेना के एक जवान को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि पास की एक हलवाई की दुकान में खौलते तेल की कड़ाही में धकेल दिया गया। इस जानलेवा हमले में जवान की पीठ और शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। सरेबाजार हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है।

छठ मनाने ससुराल आए थे फौजी, बाजार में बातचीत के दौरान हुआ हमला जख्मी जवान की पहचान कल्याणपुर निवासी मदन मोहन सिंह के पुत्र राज कुमार (40) के रूप में हुई है। वे धरहरा के मोहनपुर निवासी विजय राघव सिंह के दामाद हैं और छठ महापर्व के अवसर पर अपने ससुराल आए हुए थे।

शनिवार देर शाम राज कुमार अपने परिवार के साथ धरहरा बाजार में त्योहार और घर की खरीदारी करने गए थे। बाजार में वे एक परिचित व्यक्ति से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। धरहरा के दबंगों ने किया हमला, खौलते तेल में धकेलकर हुए फरार आरोप है कि तभी वहां धरहरा के रहने वाले प्रिंस कुमार सिंह, मंगल कुमार सिंह, शशि भूषण सिंह उर्फ फुचना और चंचल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। उन्होंने अकारण या किसी पुराने विवाद को लेकर राज कुमार के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब जवान ने खुद को बचाने की कोशिश की, तो दबंगों ने उन्हें पूरी ताकत से घसीटकर पास में स्थित एक मिठाई की दुकान पर खौलते हुए तेल की कड़ाही में धकेल दिया और वहां से भाग निकले।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस घटना के तुरंत बाद बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से गंभीर रूप से झुलसे फौजी राज कुमार को तुरंत धरहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक उनका गहन इलाज कर रहे हैं।