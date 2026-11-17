संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से मुंगेर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक (SP) सैयद इमरान मसूद ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महत्वपूर्ण थानों की कमान नए पुलिस पदाधिकारियों के हाथों में सौंपी है, जबकि लचर कार्यशैली या प्रशासनिक कारणों से दो थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी के इस अचानक फेरबदल से पूरे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।

इन्हें मिली नए थानों की कमान एसपी के निर्देशानुसार जारी आधिकारिक आदेश के तहत: अमरेश कुमार को धरहरा थाना क्षेत्र का नया थानाध्यक्ष (SHO) बनाया गया है।

राहुल कुमार को बरियारपुर थाने की कमान सौंपी गई है।

सोनू कुमार को हरिणमार थाने का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दो थानाध्यक्ष लाइन हाजिर दूसरी ओर, कानून-व्यवस्था और कार्यकुशलता की समीक्षा के बाद बरियारपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय आर्यमान और हरिणमार के तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय कुमार आजाद को उनके पदों से हटाते हुए पुलिस लाइन (पुलिस केंद्र) भेज दिया गया है। हरिणमार के पूर्व थानाध्यक्ष अजय कुमार आजाद को पुलिस केंद्र में अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा गया है।