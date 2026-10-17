छोटे ठिकानों पर छापेमारी, बड़े सरगना पर शिकंजा कब, मुंगेर में नकली सिगरेट के धंधे पर पुलिस से सवाल
मुंगेर में नकली सिगरेट के लगातार बढ़ते अवैध कारोबार को दर्शाती है, जहाँ पुलिस अभी भी मुख्य सरगना तक पहुँचने में विफल है।
HighLights
मुंगेर के चुरंबा में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़।
भारी मात्रा में नकली सिगरेट और निर्माण सामग्री जब्त।
पुलिस अभी तक मुख्य सरगना तक नहीं पहुँच पाई।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर जिले में नकली सिगरेट तैयार करने और उसे बाजार में खपाने का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा लगातार नए-नए ठिकानों पर की जा रही कार्रवाई के बावजूद यह काला कारोबार नए इलाकों में पैर पसार रहा है।
दिलावरपुर, नयागांव, मुबारकचक और सुजाबलपुर के बाद अब चुरंबा में नकली सिगरेट बनाने का एक बड़ा ठिकाना उजागर हुआ है। हालांकि बार-बार गोदाम और फैक्टरियां मिलने के बाद भी इस अवैध नेटवर्क के मुख्य संचालक (मास्टरमाइंड) तक पुलिस की पहुँच न हो पाना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
शुक्रवार को वासुदेवपुर थाना पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर चुरंबा मुख्य मार्ग स्थित एक बगीचे में बने टीन शेड के मकान में अचानक छापेमारी की।
महज 2500 रुपये के किराए पर चल रहा था अवैध कारखाना
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस टीन शेड वाले मकान को एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहकर महज 2500 रुपये मासिक किराये पर लिया गया था। पिछले तीन महीनों से इस गुप्त ठिकाने पर अवैध रूप से नकली सिगरेट बनाने और पैक करने का काम धड़ल्ले से चल रहा था।
छापेमारी के दौरान जब पुलिस पहुँची, तब ई-रिक्शा पर लादकर माल बाहर ले जाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ई-रिक्शा समेत मौके से छह प्लास्टिक की बोरियों में भरी सिगरेट, 26 हजार खाली पैकेट, विभिन्न ब्रांडों के रैपर तथा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री भारी मात्रा में बरामद की।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में लिया, जबकि पूरबसराय निवासी मु. साजन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली सिगरेट किन-किन बाजारों और इलाकों में सप्लाई की जा रही थी।
पुराना इतिहास: पहले भी मिल चुकी हैं बड़ी खेप
मुंगेर में नकली सिगरेट का यह कारोबार कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं:
09 दिसंबर 2025: दिलावरपुर में छापेमारी के दौरान 3.92 लाख पीस नकली सिगरेट (अनुमानित कीमत 35-40 लाख रुपये), 13 हजार खाली डिब्बे, आईटीसी के नकली स्टिकर, 95 हजार प्रिंटेड पॉलिथीन और सीलिंग मशीन जब्त की गई थी।
25 दिसंबर 2025: नयागांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोचा था, जहाँ से 85.50 लाख रुपये नकद, 3800 खाली डिब्बे, रैपर, रोल, चार हथियार और 20 कारतूस बरामद हुए थे।
जांच में यह बात सामने आई थी कि कंपनी के वेस्ट मटेरियल से तैयार यह नकली सिगरेट बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी भेजी जाती थी।
सरगना की तलाश में जुटी पुलिस
लगातार मिल रहे इन नए ठिकानों से साफ है कि यह मामला किसी एक छोटी फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े संगठित गिरोह से जुड़े हैं। निर्माण, पैकेजिंग, भंडारण और आपूर्ति (सप्लाई चेन) के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है।
कार्रवाई व जब्ती का संक्षिप्त विवरण
|विवरण
|तथ्यात्मक जानकारी
|छापेमारी स्थल
|टीन शेड मकान, चुरंबा मुख्य मार्ग (वासुदेवपुर थाना क्षेत्र, मुंगेर)
|संचालन अवधि
|पिछले तीन महीनों से गुप्त रूप से संचालित
|प्रमुख बरामदगी
|26 हजार खाली पैकेट, रैपर, निर्माण सामग्री व 6 बोरी तैयार सिगरेट (ई-रिक्शा समेत)
|गिरफ्तारी / कार्रवाई
|मु. साजन (पूरबसराय निवासी) गिरफ्तार, एक नाबालिग अभिरक्षा में
|जिला पुलिस अधीक्षक
|सैयद इमरान मसूद
यह भी पढ़ें- मुंगेर बना नकली सिगरेट बनाने का अड्डा, बिहार पुलिस ने एक और फैक्ट्री का किया भंडाफोड़
यह भी पढ़ें- Munger News: मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़; 85 लाख कैश बरामद
"चुरंबा क्षेत्र में अवैध रूप से नकली सिगरेट निर्माण के ठिकाने पर छापेमारी कर भारी मात्रा में खाली डिब्बे, रैपर और सामग्री जब्त की गई है। इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बरामद डिब्बों और रैपरों की संख्या को देखते हुए नेटवर्क के अन्य लिंक्स की गहराई से जांच की जा रही है।"