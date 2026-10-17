छोटे ठिकानों पर छापेमारी, बड़े सरगना पर शिकंजा कब, मुंगेर में नकली सिगरेट के धंधे पर पुलिस से सवाल

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर जिले में नकली सिगरेट तैयार करने और उसे बाजार में खपाने का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा लगातार नए-नए ठिकानों पर की जा रही कार्रवाई के बावजूद यह काला कारोबार नए इलाकों में पैर पसार रहा है।

दिलावरपुर, नयागांव, मुबारकचक और सुजाबलपुर के बाद अब चुरंबा में नकली सिगरेट बनाने का एक बड़ा ठिकाना उजागर हुआ है। हालांकि बार-बार गोदाम और फैक्टरियां मिलने के बाद भी इस अवैध नेटवर्क के मुख्य संचालक (मास्टरमाइंड) तक पुलिस की पहुँच न हो पाना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

शुक्रवार को वासुदेवपुर थाना पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर चुरंबा मुख्य मार्ग स्थित एक बगीचे में बने टीन शेड के मकान में अचानक छापेमारी की। महज 2500 रुपये के किराए पर चल रहा था अवैध कारखाना पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस टीन शेड वाले मकान को एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहकर महज 2500 रुपये मासिक किराये पर लिया गया था। पिछले तीन महीनों से इस गुप्त ठिकाने पर अवैध रूप से नकली सिगरेट बनाने और पैक करने का काम धड़ल्ले से चल रहा था।

छापेमारी के दौरान जब पुलिस पहुँची, तब ई-रिक्शा पर लादकर माल बाहर ले जाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ई-रिक्शा समेत मौके से छह प्लास्टिक की बोरियों में भरी सिगरेट, 26 हजार खाली पैकेट, विभिन्न ब्रांडों के रैपर तथा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री भारी मात्रा में बरामद की।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में लिया, जबकि पूरबसराय निवासी मु. साजन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली सिगरेट किन-किन बाजारों और इलाकों में सप्लाई की जा रही थी।