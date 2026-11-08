मुंगेर की महिला थानाध्यक्ष की भावुक कहानी: 12 वर्षों से बच्चों से दूर ड्यूटी पर बीती दिवाली, सुरक्षा ही पहला धर्म

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Police Diwali Duty Story: घर के आंगनों में टिमटिमाते मिट्टी के दीये, बच्चों की मासूम खिलखिलाहट और सगे-संबंधियों के संग बैठकर खुशियां बांटने का उल्लास—दीपावली के पावन पर्व पर हर इंसान की यही स्वाभाविक चाहत होती है। लेकिन, जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा होता है और लोग उत्सव के आनंद में डूबे होते हैं, तब खाकी वर्दी पहने कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत खुशियों को भुलाकर सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं, ताकि हर नागरिक महफ़ूज रह सके।

कर्तव्य और समर्पण की ऐसी ही जीती-जागती मिसाल हैं मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना की थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रूबी कांत कच्छप, जिनकी बीते 12 वर्षों से दिवाली परिवार के बजाय ऑन-ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए बीत रही है। बच्चों के साथ दीप जलाने की चाहत, पर खाकी का फर्ज सबसे आगे मूलरूप से पूर्णिया जिले की रहने वाली इंस्पेक्टर रूबी कांत कच्छप का एक भरा-पूरा परिवार है। उनके पति पेशे से शिक्षक हैं और घर में दो छोटे बच्चे हैं। एक मां और गृहिणी के तौर पर उनके मन में भी हर बार यह इच्छा जरूर जागती है कि वे भी बच्चों के संग दीये जलाएं, रंगोली सजाएं, मिठाइयां बांटें और त्योहार का आनंद लें।

लेकिन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शपथ के आगे उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हमेशा गौण हो जाती हैं। जब समाज पूजा-अर्चना और आतिशबाजी में व्यस्त होता है, तब रूबी कांत कच्छप वायरलेस सेट और जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों में गश्त लगा रही होती हैं।

[सब-हेडिंग: किशनगंज से शुरू हुआ सफर, हर जिले में वर्दी ही बनी साथी] रूबी कांत कच्छप बताती हैं कि वर्ष 2010 में बिहार पुलिस में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग किशनगंज जिले में हुई थी। पहली तैनाती के साथ ही दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर 24 घंटे मुस्तैद रहने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक अनवरत जारी है। किशनगंज के बाद उनका तबादला कटिहार, बेगूसराय, जमुई और लखीसराय जैसे जिलों में रहा।

जिले बदलते रहे, थाने बदलते रहे, लेकिन त्योहारों पर घर जाने की फुर्सत कभी नहीं मिली। मुंगेर में मुफस्सिल और संग्रामपुर थाना की कमान संभालने के बाद वे पिछले दो वर्षों से संवेदनशील कासिम बाजार थाना के थानाध्यक्ष पद का दायित्व पूरी निष्ठा से निभा रही हैं।

"सैकड़ों घरों की सुरक्षा ही हमारे त्योहार का सबसे बड़ा उपहार" रूबी कांत कच्छप कहती हैं कि बच्चों और परिवार से दूर रहकर पर्व बिताना किसी भी मां के लिए बेहद भावुक क्षण होता है। फोन पर जब बच्चे पूछते हैं कि "मम्मी, आप कब आओगी?", तो मन कचोटता जरूर है, लेकिन वर्दी का दायित्व उन्हें भीतर से संबल देता है।