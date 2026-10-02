पहले चालक के हाथ-पैर बांधे, फिर ऑटो लेकर फरार! गंगटा जंगल लूटकांड में मुंगेर पुलिस का एक्शन, धनबाद से गिरफ्तारी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Auto Robbery Dhanbad Recovery Four Arrested: जमालपुर से गंगटा जा रहे ऑटो चालक को सुनसान रास्ते में बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का गंगटा थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। अपराधियों ने ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसके हाथ-पैर और मुंह बांधकर नाले में फेंक दिया था और ऑटो लेकर फरार हो गए थे।

मुंगेर पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान (सर्विलांस) और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को दबोच लिया है। पुलिस ने लूटा गया ऑटो झारखंड के धनबाद जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया है। मुंगेर के जमालपुर से गंगटा के लिए 1400 में ऑटो बुक कर बदमाशों ने सुनसान रास्ते में चालक सिंटू कुमार से की लूटपाट

चालक को बेरहमी से पीटकर हाथ-पैर और मुंह बांध नाले में फेंका, फिर ऑटो लेकर जमुई के रास्ते पहुंचे झारखंड के धनबाद

धनबाद के निरसा में महज 25 हजार रुपये में बेचा था लूटा गया ऑटो; ग्रामीणों ने अगली सुबह नाले से चालक को बचाया

एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कौआकोल, गढ़ी और धनबाद से 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार एसपी सैयद इमरान मसूद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना 25 सितंबर की रात लगभग 11 बजे की है। नौलखा निवासी ऑटो चालक सिंटू कुमार के ऑटो को कुंदन कुमार और धर्मेंद्र कुमार ने 1400 में गंगटा जाने के लिए बुक किया था। गंगटा से कुछ ही दूरी पहले सुनसान रास्ते में बदमाशों ने गाड़ी रुकवा ली।

नाले में तड़पता मिला चालक, जमुई से धनबाद तक बिछाया जाल वहां पहले से घात लगाए विक्की कुमार के साथ मिलकर दोनों बदमाशों ने चालक सिंटू की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसके हाथ-पैर बांधकर और मुंह पर कपड़ा लपेटकर सड़क किनारे गहरे नाले में फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी ऑटो लेकर जमुई के रास्ते झारखंड भाग निकले और धनबाद के निरसा में उसे महज 25 हजार रुपये में बेच दिया।

अगले दिन सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने नाले में पड़े चालक को देखा और उसके बंधन खोलकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खड़कपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम (SIT) का गठन किया गया।