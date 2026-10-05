श्राद्ध में जुटे थे लोग, चोरों ने कर दिया खेल! मुंगेर में एक घर से 14 मोबाइल, दूसरे से बाइक चोरी; दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, असरगंज (मुंगेर)। Munger Funeral Program Mobile Bike Arrest: मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मासूमगंज गांव में बीते दिनों श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान हुई भीषण चोरी का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफल पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस ने चोरी किए गए सभी 14 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद करते हुए मामले में शामिल दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र के चोर गिरोहों में खलबली मच गई है।

तारापुर डीएसपी देवेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मासूमगंज गांव में एक परिवार के यहां श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। परिजनों और रिश्तेदारों की व्यस्तता का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने एक घर से एक साथ 14 कीमती मोबाइल फोन पार कर दिए।

मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मासूमगंज गांव में श्राद्ध कार्यक्रम की भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को दिया था अंजाम

चोरों ने एक घर से एक साथ 14 मोबाइल फोन उड़ाए, वहीं पास के दूसरे घर से मोटरसाइकिल भी कर ली थी चोरी

तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मासूमगंज निवासी रोशन कुमार गिरफ्तार; उसकी निशानदेही पर छोटी कोरियन से सोनू कुमार भी दबोचा गया

गिरफ्तार आरोपियों के पास से सभी 14 चोरी के मोबाइल और बाइक बरामद; गिरोह के अन्य सदस्यों और खरीददारों की तलाश जारी इसके बाद चोरों ने पास के ही दूसरे घर को निशाना बनाते हुए वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी चुरा ली। घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच तेज की।

तकनीकी जांच से दबोचा गया पहला आरोपी, निशानदेही पर साथी भी अरेस्ट अनुसंधान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना और सर्विलांस के आधार पर अहम सुराग मिले, जिसके बाद मासूमगंज गांव निवासी रोशन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर रोशन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद कर लिए गए।