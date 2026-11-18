संवाद सहयोगी, जागरण, मुंगेर। Munger Paddy Procurement Starts PACS Strike : जिले के धान उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले ठोस आश्वासन के बाद मुंगेर के पैक्स अध्यक्षों ने अपना बहिष्कार समाप्त कर सरकारी दर पर धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग द्वारा 15 नवंबर से धान खरीद शुरू किए जाने के बावजूद कम लक्ष्य मिलने से नाराज पैक्स अध्यक्षों ने खरीद का बहिष्कार कर दिया था, जिससे किसान परेशान थे।

तारापुर के लखनपुर में मुख्यमंत्री से मिले पैक्स अध्यक्ष जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तारापुर आगमन पर पैक्स अध्यक्ष बिहारी लाल कुशवाहा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनपुर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। पैक्स अध्यक्षों ने पिछले वर्ष शत-प्रतिशत खरीद होने के बावजूद इस बार लक्ष्य घटाए जाने की समस्या रखी।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि फिलहाल वे आवंटित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद शुरू करें, बाद में जिले का लक्ष्य बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बिहारी लाल कुशवाहा के साथ अनिल कुमार, रंजीत कुमार, संजय कुमार सिंह, सुनील कुमार सहित अन्य पैक्स अध्यक्ष शामिल थे।

मुलाकात के बाद पैक्स अध्यक्ष बिहारी लाल कुशवाहा ने जिले के सभी पैक्स अध्यक्षों को मुख्यमंत्री के आश्वासन से अवगत कराते हुए निबंधित किसानों से धान खरीद शुरू करने का आह्वान किया। इस वर्ष लगभग दस हजार मीट्रिक टन कम मिला है लक्ष्य सहकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष मुंगेर जिले को 45,158 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध सभी पैक्स व व्यापार मंडलों ने 99.97 प्रतिशत अधिप्राप्ति कर रिकॉर्ड बनाया था। इसके विपरीत, इस वर्ष जिले के 59 पैक्स और तीन व्यापार मंडलों को महज 35,214 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9,944 मीट्रिक टन कम है। इसी कटौती को लेकर पैक्स अध्यक्षों में आक्रोश था।