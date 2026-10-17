पति का साया उठा, फिर भी नहीं टूटीं शोभा, मुंगेर की इस नर्स ने अनगिनत माताओं की गोद खुशियों से भरी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिंदगी ने जब कभी कड़े इम्तिहान लिए, तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं।

मुंगेर सदर अस्पताल के मातृ-शिशु विभाग में जीएनएम स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत शोभा शरण सिन्हा ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं, जिन्होंने अपना संसार उजड़ने के बावजूद अनगिनत परिवारों में किलकारी गूंजने की वजह बनकर एक मिसाल कायम की है।

मूल रूप से बरियारपुर प्रखंड के बस्ती गांव की रहने वाली शोभा देवी आज प्रसव पीड़ा से गुजरने वाली हर गर्भवती महिला के लिए केवल एक स्वास्थ्यकर्मी नहीं, बल्कि भरोसे और संवेदना का दूसरा नाम बन चुकी हैं। वर्ष 2008 से शुरू हुआ सेवा का सफर शोभा की स्वास्थ्य सेवा की यह लंबी यात्रा वर्ष 2008 में पहाड़पुर उप स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में उनकी तैनाती मुंगेर सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में कर दी गई।

उस शुरुआती दौर में कई गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन प्रसव के लिए अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन समय के साथ चिकित्सकों और आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर ही सिजेरियन प्रसव की सुविधा शुरू हुई, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को भारी राहत मिली।

वर्तमान में सदर अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 25 से 30 प्रसव होते हैं, और हर प्रसव के साथ जुड़ी मां की उम्मीदों को पूरा करने में शोभा पूरी निष्ठा से जुटी रहती हैं। उनके इस समर्पण और जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत किए गए बेहतरीन कार्यों को देखते हुए वर्ष 2025 में पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दुखों को बनाया ताकत, बच्चों को दिलाया मुकाम वर्ष 2019 में रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत उनके पति प्रदीप कुमार के अचानक निधन ने शोभा को भीतर से झकझोर कर रख दिया था। परिवार की पूरी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी अचानक उनके अकेले कंधों पर आ गई। हालांकि, उन्होंने इस बड़े दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।