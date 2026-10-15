मुंगेर में 180 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर से लगेगा जॉब कैंप, जानें कहां और कब मिलेगा मौका

संवाद सहयोगी, मुंगेर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे मुंगेर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है।

एसआईएस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की ओर से सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर और कैश कस्टोडियन के कुल 180 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रखंडवार नियोजन (जॉब) कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

जिला नियोजन कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को पूरे देश में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों व प्रतिष्ठानों में नौकरी का अवसर प्राप्त होगा।

विभागीय जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा जवान के 100 पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, सुरक्षा सुपरवाइजर के 30 पदों के लिए 12वीं पास और कैश कस्टोडियन के 50 पदों के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है।

तीनों ही पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है। साथ ही, पद के मानकों के अनुसार शारीरिक लंबाई की शर्त भी लागू होगी। चयनित उम्मीदवारों को उनके पद और योग्यता के अनुसार प्रतिमाह 10,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा।