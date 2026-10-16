दिल्ली-मुंबई जैसी रोशनी से चमकेगा मुंगेर का किला क्षेत्र, 700 स्ट्रीट लाइटें बदलेंगी शहर का नजारा

संवाद सूत्र, मुंगेर। Munger Fort Area Beautification:मुंगेर के ऐतिहासिक किला क्षेत्र को नया और व्यवस्थित स्वरूप देने की प्रशासनिक तैयारी अब अंतिम चरण में पहुँच गई है। सुंदरीकरण, सड़क चौड़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों का लक्ष्य आगामी दीपावली पर्व से पहले शेष बचे कार्यों को हर हाल में पूरा करना है, जिसके बाद किला क्षेत्र की सड़कें और प्रमुख स्थल आकर्षक रोशनी से जगमगा उठेंगे। ऐतिहासिक किला परिसर में व्यवहार न्यायालय, कलेक्ट्रेट, विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों के अलावा बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट, ऐतिहासिक राजा-रानी तालाब, जयप्रकाश उद्यान और कंपनी गार्डन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन व जनोपयोगी स्थल स्थित हैं। 700 स्ट्रीट लाइटों और हाइमास्ट लाइटों का बिछा जाल किला क्षेत्र को रोशनी से सराबोर करने के लिए 700 से अधिक स्ट्रीट लाइटें, करीब 200 आकर्षक डिजाइन लाइटें और 162 भारत लाइटें स्थापित की जा रही हैं। इससे न केवल रात के समय आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा, बल्कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता में भी निखार आएगा।

इसके अतिरिक्त, किला परिसर स्थित प्रसिद्ध पोलो मैदान में चार हाइमास्ट टावर लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रत्येक हाइमास्ट टावर लाइट में 42-42 उच्च क्षमता वाले एलईडी (LED) बल्ब लगाए गए हैं। मैदान में प्रतिदिन सुबह और शाम बड़ी संख्या में युवा पुलिस/सेना की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करने के साथ खेलकूद और व्यायाम के लिए आते हैं। हाइमास्ट लाइटें लगने से शाम और रात के समय मैदान में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध रहेगी।

चौड़ी सड़कें, बैरिकेडिंग और फुटपाथ से मिलेगी सुविधा सुंदरीकरण योजना के तहत पूर्व में मौजूद संकरी सड़कों का चौड़ीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वाहनों के व्यवस्थित परिचालन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क किनारे मजबूती से बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही आकर्षक फुटपाथ का निर्माण कराया गया है। इससे सुबह की सैर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और पैदल चलने वाले आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।