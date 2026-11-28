संवाद सूत्र, मुंगेर। रोजगार की तलाश में विदेशी भाषा का ज्ञान युवाओं के लिए नई ताकत बन सकता है। विदेश में नौकरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और तकनीकी क्षेत्र में अवसरों के लिए भाषा की समझ की बढ़ती जरूरत को देखते हुए बिहार कौशल विकास मिशन की पहल पर मुंगेर महिला आईटीआई में शनिवार से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन आदित्य याग्निक, पूजा सोलंकी, काव्या, प्राचार्य पवन कुमार और आकृति कुमारी की मौजूदगी में हुआ। महिला आईटीआई के अदितेश कुमार और जयंत कुमार भी उपस्थित थे। महिला और पुरुष आईटीआई के विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी दी गई। देश-विदेश में रोजगार के लिए तैयार करना उद्देश्य प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को विदेशी भाषाओं में दक्ष बनाकर रोजगार के लिए तैयार करना और देश-विदेश में काम के नए विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके लिए आईटीआई में पढ़ना अनिवार्य नहीं है।