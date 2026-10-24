राजधानी में शुद्ध मिठाई की चिंता, मुंगेर में मिलावट रोकने वाला ही गायब, त्योहार में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल

संवाददाता, मुंगेर। दीपावली और त्योहारी सीजन में आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, इसकी बानगी मुंगेर जिले में साफ तौर पर देखने को मिल रही है।

पर्व-त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों पर लगाम कसने वाली प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह कमजोर और लाचार नजर आ रही है। स्थिति यह है कि जिले के एकमात्र खाद्य निरीक्षक मु. अली गौहर को स्वास्थ्य सचिव के विशेष आदेश पर पिछले 8 अक्टूबर से ही पटना में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि त्योहार के इस संवेदनशील समय में मुंगेर के बाजारों में बिकने वाली मिलावटी मिठाइयों, खोवा, घी और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच कौन करेगा? खाद्य निरीक्षक के अनुसार, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद ही जिले में विशेष अभियान चलाकर नमूने एकत्र किए जा सकेंगे। हालांकि, इससे पहले तारापुर और जमालपुर क्षेत्र से कुल 30 नमूने जाँच के लिए पटना भेजे जरूर गए है।

लेकिन सरकारी प्रयोगशालाओं से जाँच रिपोर्ट आने में आमतौर पर डेढ़ से दो महीने का वक्त लग जाता है। ऐसे में दीपावली के ऐन मौके पर धड़ल्ले से बिकने वाले मिलावटी सामानों की समय पर जाँच कर पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

एक अधिकारी के जिम्मे दो-दो प्रमंडल, वीआईपी दौरों तक सीमित जाँच मुंगेर में प्रशासनिक उदासीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ तैनात प्रमंडल स्तरीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी (DO) के पास मुंगेर और भागलपुर— दोनों बड़े प्रमंडलों के सभी जिलों का अतिरिक्त प्रभार है।

स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि ये अधिकारी अमूमन केवल मुख्यमंत्री या किसी वीआईपी के दौरे के समय ही मुंगेर में खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए सक्रिय होते हैं। दूसरी ओर, पटना में बिकने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए मुंगेर के फूड इंस्पेक्टर को वहां बुला लिया गया है, लेकिन मुंगेर की जनता को मिलावट के जहर से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई पुख्ता मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा है। इस गंभीर प्रशासनिक चूक और सवाल का जवाब देने में सिविल सर्जन कार्यालय भी असमर्थ दिखा।