मुंगेर में 102 सेवा 'बेहाल': 2 घंटे तक लगाते रहे फोन, जवाब मिला- लाइन पर बने रहें

संवाद सहयोगी, मुंगेर। गंभीर से गंभीर मरीजों को 20 मिनट के भीतर आपातकालीन एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का बिहार सरकार का दावा मुंगेर सदर अस्पताल में दम तोड़ता नजर आया।

सांस और हृदय रोग से गंभीर रूप से पीड़ित एक वृद्ध मरीज को चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर (हायर सेंटर) रेफर किया, लेकिन स्वजन दो घंटे तक 102 नंबर पर लगातार फोन लगाते रहे। हर बार दूसरी ओर से एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता रहा- कृपया लाइन पर बने रहें, जल्द एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी।

मरीज की गिरती सेहत के बीच आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन 102 एंबुलेंस नहीं पहुंची। आखिरकार सदर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और कर्मियों की मानवीय पहल के बाद गाड़ी उपलब्ध हो सकी। इस घटना ने जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

रेफर मरीज के लिए तड़पते रहे परिजन, 2 घंटे तक नहीं आई गाड़ी नौवागढ़ी निवासी अशोक सिंह सांस और हृदय रोग से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। उनके पुत्र पिंटू कुमार ने गुरुवार को उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार को चिकित्सक ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया।

इसके बाद स्वजन उन्हें भागलपुर ले जाने के लिए 102 एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था में जुट गए। पिंटू कुमार के अनुसार, उन्होंने टोल फ्री नंबर 102 पर लगातार दो घंटे तक कई बार फोन किया। हर बार जल्द गाड़ी उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि जब सदर अस्पताल में मौजूद रेफर मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलती, तो दूर-दराज के इलाकों में आपात स्थिति में आम लोगों को किसके भरोसे छोड़ा जा रहा है।