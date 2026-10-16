आस्था की आड़ में फर्जीवाड़ा, मुंगेर में मां बड़ी दुर्गा शादीपुर के नाम पर जाली रसीद से चंदा वसूली, आरोपी हिरासत में

संवाद सहयोगी, मुंगेर। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और भक्ति भाव को भी ठगी का जरिया बना लिया गया है। मुंगेर की सुप्रसिद्ध मां बड़ी दुर्गा महारानी (शादीपुर) के नाम पर फर्जी रसीद छपवाकर अवैध रूप से चंदा वसूली करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है।

पूजा समिति को जब इस फर्जीवाड़े की भनक लगी, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है।

प्रभारी मंत्री ने दर्ज कराया मामला, तीन जिलों में वसूली की आशंका बड़ी दुर्गा महारानी, शादीपुर के प्रभारी मंत्री रतन कुमार वर्मा ने कोतवाली थाना में लिखित आवेदन देकर पूरबसराय निवासी संजय साह के पुत्र प्रशांत कुमार पर समिति के नाम की फर्जी रसीद छपवाकर गलत तरीके से चंदा वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है।

समिति से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, बड़ी महारानी के नाम का गलत इस्तेमाल कर केवल मुंगेर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों बेगूसराय और खगड़िया में भी बड़े पैमाने पर अवैध चंदा वसूली किए जाने की प्रबल आशंका है। खगड़िया भेजा गया युवक ही बना मामले का विसलब्लोअर घटनाक्रम के अनुसार, समिति के लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस पूछताछ में उक्त युवक ने बताया कि उसे समिति कार्यालय के नीचे से रसीद देकर खगड़िया जिले में चंदा वसूलने के उद्देश्य से भेजा गया था। जब उसे यह जानकारी मिली कि रसीद पूरी तरह फर्जी और जाली है, तो वह ईमानदारी दिखाते हुए रसीद लेकर वापस लौटा और पूजा समिति के सदस्यों को पूरे मामले से अवगत कराया।