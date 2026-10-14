दुर्गा पूजा पंडालों में आग से बचाव की जांच, मुंगेर में अग्निशमन टीम ने आयोजकों को दिए जरूरी निर्देश

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और पंडालों में संभावित अगलगी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

इसी क्रम में धरहरा अग्निशमन दल की एक विशेष टीम ने घटवारी स्थित वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति घटवारी के पंडाल का पहुंचकर सघन निरीक्षण किया। टीम ने पंडाल में की गई बिजली की वायरिंग, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और आग से बचाव के लिए किए गए तमाम इंतजामों का जायजा लिया।

सुरक्षा मानकों की जांच और निर्देश दरोगा सतीश कुमार के नेतृत्व में पहुंचे अग्निशमन दल में कांस्टेबल सावन कुमार और सूरज कुमार भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने डेकोरेशन प्रोपराइटर से अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पंडाल निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाए और परिसर में अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी उपकरण अनिवार्य रूप से रखे जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सावधानी की अपील अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों को हिदायत दी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। पूजा-अर्चना के दौरान आरती, दीप और अगरबत्ती जलाते समय विशेष सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।