मुंगेर के युवाओं को जल्द मिलेगा खेल का नया मैदान, स्टेडियम निर्माण की कवायद तेज, जमीन अधिग्रहण पर डीएम ने की बैठक

संवाददाता, तारापुर (मुंगेर)। Munger Stadium Construction Land Acquisition: मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के कमरगामा में प्रस्तावित आधुनिक खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी (DM) निखिल धनराज निप्पाणीकर ने माणिकपुर पंचायत के स्थानीय रैयतों (जमीन मालिकों) के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें भूमि अधिग्रहण और क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई।

युवाओं के भविष्य और खेल सुविधाओं पर जोर

बैठक के दौरान डीएम ने उपस्थित रैयतों से अपील की कि वे क्षेत्र के विकास, ग्रामीण युवाओं के सुनहरे भविष्य और उभरती खेल प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पूरा सहयोग दें।

उन्होंने कहा कि कमरगामा में स्टेडियम के निर्माण से ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को अपनी खेल कला को निखारने और नियमित अभ्यास के लिए उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।