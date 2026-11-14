मुंगेर के धरहरा टाल में रबी खेती तेज, ऊपरी खेतों में गेहूं की बुआई शुरू, निचले क्षेत्रों में जलजमाव से देरी

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। Munger Rabi Farming: नवंबर का महीना रबी की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है, और इसी के साथ मुंगेर जिले के धरहरा टाल क्षेत्र में भी खेती-किसानी का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि इस बार बाढ़ के पानी ने किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

टाल क्षेत्र के ऊपरी इलाकों से पानी निकलने के बाद किसानों ने गेहूं की बुआई का काम शुरू कर दिया है, लेकिन निचले इलाकों में अभी भी जलजमाव और दलदल की स्थिति बनी हुई है, जिससे वहां खेती का कार्य फिलहाल रुका हुआ है।

ऊपरी इलाकों में बुआई तेज, निचले हिस्से में अब भी जलजमाव धरहरा प्रखंड का एक बहुत बड़ा भूभाग रबी फसल की खेती के लिए जाना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर गेहूं, चना, अरहर, मसूर और सरसों जैसी दलहन व तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। वर्तमान स्थिति यह है कि जिन खेतों से पानी निकल चुका है, वहां किसान ट्रैक्टर और खाद-बीज लेकर पहुंच रहे हैं। छर्रापट्टी, बड़ी लगमा, हेमजापुर और दुर्गापुर जैसे ऊपरी इलाकों में गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है।

स्थानीय किसान रमेश कुमार, कैलाश यादव, पंकज कुमार, प्रकाश महतो और प्रवीण महतो ने बताया कि इस वर्ष बाढ़ के पानी के कारण खेतों में नमी और कीचड़ अधिक है, जिसके चलते चना, सरसों और मसूर की बुआई में अभी काफी वक्त लगने वाला है। विभागीय स्तर पर भले ही अभी कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया हो, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से छिटपुट खेती शुरू कर दी है।

किसानों का कहना है कि खाद और बीज के दामों में भारी वृद्धि हो चुकी है, जिससे लागत बढ़ गई है। इसके बावजूद उनके पास खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्षेत्र में सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होने के बावजूद उत्पादन में कमी की आशंका से किसानों में चिंता देखी जा रही है।