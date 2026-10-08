मुंगेर में रात के अंधेरे में लकड़ी का खेल! वन विभाग की दबिश में घर से 89 तख्ते व 25 चकोर बरामद, खुला राज

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र में अवैध वन कटाई और लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

लड़ैयाटांड़ थाना पुलिस के सहयोग से वन विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार की देर रात बंगलवा मस्जिद मोड़ के समीप स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान बंगलवा निवासी स्व. लुखर मांझी के घर से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की गई, जिसमें 89 पीस तकता और 25 पीस चकोर (लकड़ी का चौकोर सामान) शामिल है।

मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के बंगलवा मस्जिद मोड़ के समीप बुधवार देर रात वन विभाग की छापेमारी

स्थानीय पुलिस के सहयोग से बंगलवा निवासी स्व. लुखर मांझी के घर से 89 पीस तकता और 25 पीस चकोर (कीमती लकड़ी) बरामद

रेंजर नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई, टीम में दरोगा राजीव कुमार और वन विभाग के कर्मी रहे शामिल

अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू वन विभाग की टीम ने सभी सामग्रियों को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है। देर रात हुई इस अचानक कार्रवाई से आसपास के इलाकों और लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। गुप्त सूचना पर रेंजर नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी; दरोगा राजीव कुमार रहे मौजूद वन विभाग को सूचना मिली थी कि बंगलवा मस्जिद मोड़ के पास एक घर में अवैध रूप से कीमती लकड़ियां जमा करके रखी गई हैं। सूचना का सत्यापन होते ही रेंजर नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

टीम में लड़ैयाटांड़ थाने के दरोगा राजीव कुमार सहित वन विभाग के अन्य पुलिस कर्मी और अधिकारी शामिल थे। टीम ने बताए गए ठिकाने की घेराबंदी कर जब घर की बारीकी से तलाशी ली, तो परिसर से 25 पीस चकोर और 89 तकता बरामद हुआ, जिसे तत्काल जब्त कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।