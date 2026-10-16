मुंगेर में चोरों का आतंक, एक महीने में 12 से अधिक घरों में चोरी, 18.50 लाख की डकैती अब भी अनसुलझी
जमालपुर में अवैध लॉटरी, जुआ और नशे के कारण युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
HighLights
जमालपुर में अवैध लॉटरी, जुआ, नशे से युवा अपराध में।
एक माह में 12 से अधिक चोरी, 18.50 लाख डकैती।
पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, मामले अनसुलझे।
संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर शहर में लॉटरी, जुआ और नशे के अवैध कारोबार का जाल तेजी से युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लॉटरी में पैसे गंवाने और नशे की अपनी लत को पूरा करने के लिए कम उम्र के युवकों द्वारा चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।
शहर के जमालपुर और ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में पिछले एक महीने के दौरान चोरी और डकैती की एक दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आने से स्थानीय नागरिकों में भारी दहशत का माहौल है।
इनमें कई बंद घरों और रेलकर्मियों के सरकारी क्वार्टरों को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही इन वारदातों का खुलासा न होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
दौलतपुर रेल कॉलोनी में चोरों का तांडव, तीन क्वार्टर खंगाले
जमालपुर थाना क्षेत्र की दौलतपुर रेल कॉलोनी में चोरों ने लगातार वारदातें कर रेलकर्मियों की नींद उड़ा दी है।
15 अक्टूबर की रात: क्वार्टर संख्या 499 में रहने वाले रेलकर्मी जितेंद्र कुमार के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने गैस सिलेंडर, पाइप, बिजली के तार समेत अन्य सामान चुरा लिए।
13 अक्टूबर: क्वार्टर संख्या 504 के रेलकर्मी राजेश कुमार और क्वार्टर संख्या 712 के रेलकर्मी मुकेश कुमार गुप्ता के आवास को निशाना बनाकर बिजली के तार और कीमती सामान चुराए गए।
इसके अलावा, छोटी केशोपुर में सीआईएसएफ जवान राजीव कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर 9 अक्टूबर को करीब दो लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई, जबकि 12 अक्टूबर को वलीपुर निवासी राकेश कुमार के घर से 25 से 30 हजार रुपये की संपत्ति चोरी हुई।
18.50 लाख की डकैती का अब तक नहीं हुआ उद्भेदन
शहर में केवल छोटी-मोटी चोरियां ही नहीं, बल्कि बड़ी डकैती की वारदातों ने भी पुलिस की नींद उड़ा रखी है। बीते 22 सितंबर को सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मनोज कुमार दास के घर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 18.50 लाख रुपये की बड़ी संपत्ति लूट ली थी।
इस दुस्साहसिक घटना ने पुलिस के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी। जमालपुर पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ और छापेमारी भी की, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग या सफलता नहीं लगी है।
अवैध कारोबार और युवाओं की संलिप्तता बनी बड़ी चुनौती
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन वारदातों के पीछे अवैध लॉटरी, जुआ, शराब और सूखे नशे का कारोबार मुख्य रूप से जिम्मेदार है।आशंका जताई जा रही है कि नशे की गिरफ्त में फंसे 19 से 22 वर्ष के युवा आसानी से पैसे कमाने के लालच में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि, इन सभी वारदातों का अवैध कारोबार से सीधा संबंध और आरोपियों की वास्तविक उम्र पुलिस अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
अपराध एवं घटना का संक्षिप्त विवरण
|घटना का विवरण
|प्रभावित क्षेत्र / पीड़ित
|मुख्य बिंदु / नुकसान
|रेल क्वार्टरों में चोरी
|दौलतपुर रेल कॉलोनी (क्वा. 499, 504, 712)
|रेलकर्मियों के घरों से सिलेंडर, तार व कीमती सामान चोरी
|अन्य चोरी की वारदातें
|छोटी केशोपुर व वलीपुर
|सीआईएसएफ जवान और स्थानीय निवासी के घर चोरी
|बड़ी डकैती कांड
|सेवानिवृत्त शिक्षक मनोज कुमार दास
|22 सितंबर को 18.50 लाख की डकैती (मामला अनसुलझा)
|संभावित कारण
|जमालपुर व ईस्ट कॉलोनी क्षेत्र
|लॉटरी, जुआ, शराब व सूखे नशे की लत, युवाओं की संलिप्तता
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"शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। रेल कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में हुई घटनाओं की समीक्षा की जा रही है। थानाध्यक्षों को मामलों के उद्भेदन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। अवैध कारोबार के संचालन के मामले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।"