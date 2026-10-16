मुंगेर में चोरों का आतंक, एक महीने में 12 से अधिक घरों में चोरी, 18.50 लाख की डकैती अब भी अनसुलझी

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर शहर में लॉटरी, जुआ और नशे के अवैध कारोबार का जाल तेजी से युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लॉटरी में पैसे गंवाने और नशे की अपनी लत को पूरा करने के लिए कम उम्र के युवकों द्वारा चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।

शहर के जमालपुर और ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में पिछले एक महीने के दौरान चोरी और डकैती की एक दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आने से स्थानीय नागरिकों में भारी दहशत का माहौल है। इनमें कई बंद घरों और रेलकर्मियों के सरकारी क्वार्टरों को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही इन वारदातों का खुलासा न होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। दौलतपुर रेल कॉलोनी में चोरों का तांडव, तीन क्वार्टर खंगाले जमालपुर थाना क्षेत्र की दौलतपुर रेल कॉलोनी में चोरों ने लगातार वारदातें कर रेलकर्मियों की नींद उड़ा दी है। 15 अक्टूबर की रात: क्वार्टर संख्या 499 में रहने वाले रेलकर्मी जितेंद्र कुमार के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने गैस सिलेंडर, पाइप, बिजली के तार समेत अन्य सामान चुरा लिए।

13 अक्टूबर: क्वार्टर संख्या 504 के रेलकर्मी राजेश कुमार और क्वार्टर संख्या 712 के रेलकर्मी मुकेश कुमार गुप्ता के आवास को निशाना बनाकर बिजली के तार और कीमती सामान चुराए गए।

इसके अलावा, छोटी केशोपुर में सीआईएसएफ जवान राजीव कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर 9 अक्टूबर को करीब दो लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई, जबकि 12 अक्टूबर को वलीपुर निवासी राकेश कुमार के घर से 25 से 30 हजार रुपये की संपत्ति चोरी हुई।

18.50 लाख की डकैती का अब तक नहीं हुआ उद्भेदन शहर में केवल छोटी-मोटी चोरियां ही नहीं, बल्कि बड़ी डकैती की वारदातों ने भी पुलिस की नींद उड़ा रखी है। बीते 22 सितंबर को सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मनोज कुमार दास के घर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 18.50 लाख रुपये की बड़ी संपत्ति लूट ली थी।

इस दुस्साहसिक घटना ने पुलिस के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी। जमालपुर पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ और छापेमारी भी की, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग या सफलता नहीं लगी है।