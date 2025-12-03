पहले परीक्षा, फिर विदाई: मुंगेर में दुल्हन ने ससुराल जाने से पहले दी LLB की परीक्षा

संवाददाता, मुंगेर। बांका जिले के बुद्ध कालोनी निवासी मनोज कुमार शर्मा की पुत्री संजना शर्मा ने सोमवार की रात शादी के सात फेरे लिए और मंगलवार की सुबह ससुराल जाने से पहले वह आर डी एंड कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पहुंची तथा परीक्षा देने के बाद ससुराल पटना के लिए रवाना हुई। बताते चलें कि संजना कुमारी विधि स्नातक सेमेस्टर-चार की छात्रा है।

सोमवार की रात उसकी शादी पटना जिले के खुसरूपुर निवासी जगन्नाथ शर्मा के पुत्र सत्य प्रकाश के साथ हुई। वहीं मंगलवार को मुंगेर स्थित आरडी एंड डीजे कालेज स्थित परीक्षा केंद्र पर उसके कंपनी विधि पेपर की परीक्षा होनी थी।

ऐसे में संजना शादी की सुबह मंगलवार को ससुराल जाने से पहले अपने पति के साथ आरडी एंड डीजे कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पहुंची तथा परीक्षा में शामिल हुई। इसके बाद पति के साथ पटना अपने ससुराल चली गई। मंगलवार की शाम उसका स्वागत समारोह होना है।

इधर शादी के तुरंत बाद परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची संजना को देख शिक्षक और उसके सहपाठी आश्चर्यचकित थे। संजना के पिता मनोज कुमार शर्मा ने बताया की संजना की शादी सोमवार को हुई और मंगलवार की सुबह विदाई की गई।