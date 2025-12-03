Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले परीक्षा, फिर विदाई: मुंगेर में दुल्हन ने ससुराल जाने से पहले दी LLB की परीक्षा

    By Manish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:12 AM (IST)

    मुंगेर में एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन ससुराल जाने से पहले एलएलबी की परीक्षा देकर एक अनूठी मिसाल पेश की। परीक्षा की तारीख शादी के साथ टकराने के बावज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रात में लिए फेरे, सुबह दी परीक्षा तब गई ससुराल। फोटो जागरण

    संवाददाता, मुंगेर। बांका जिले के बुद्ध कालोनी निवासी मनोज कुमार शर्मा की पुत्री संजना शर्मा ने सोमवार की रात शादी के सात फेरे लिए और मंगलवार की सुबह ससुराल जाने से पहले वह आर डी एंड कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पहुंची तथा परीक्षा देने के बाद ससुराल पटना के लिए रवाना हुई। बताते चलें कि संजना कुमारी विधि स्नातक सेमेस्टर-चार की छात्रा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार की रात उसकी शादी पटना जिले के खुसरूपुर निवासी जगन्नाथ शर्मा के पुत्र सत्य प्रकाश के साथ हुई। वहीं मंगलवार को मुंगेर स्थित आरडी एंड डीजे कालेज स्थित परीक्षा केंद्र पर उसके कंपनी विधि पेपर की परीक्षा होनी थी।

    ऐसे में संजना शादी की सुबह मंगलवार को ससुराल जाने से पहले अपने पति के साथ आरडी एंड डीजे कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पहुंची तथा परीक्षा में शामिल हुई। इसके बाद पति के साथ पटना अपने ससुराल चली गई। मंगलवार की शाम उसका स्वागत समारोह होना है।

    इधर शादी के तुरंत बाद परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची संजना को देख शिक्षक और उसके सहपाठी आश्चर्यचकित थे। संजना के पिता मनोज कुमार शर्मा ने बताया की संजना की शादी सोमवार को हुई और मंगलवार की सुबह विदाई की गई।

    लेकिन ससुराल पक्ष ने मेरी बेटी को सबसे पहले विधि स्नातक सेमेस्टर-चार की परीक्षा दिलाने परीक्षा केंद्र ले आए। परीक्षा देने के बाद वह ससुराल गई। इधर कालेज के प्राचार्य प्रो. बिजेंद्र कुमार ने बताया आज संजना ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है।

    यह भी पढ़ें- अररिया में 360 बोतल नेपाली शराब जब्त, दो बाइक सहित एक तस्कर गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: पांच महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिला वेतन, एएनएम लगा रहीं जिला मुख्यालय का चक्कर

    यह भी पढ़ें- बिहार के 7 विधायकों ने संस्कृत में ली शपथ, अब संस्कृत भारती करेगी सम्मानित