Muzaffarpur News: पांच महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिला वेतन, एएनएम लगा रहीं जिला मुख्यालय का चक्कर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। औराई पीएचसी में पदस्थापित दो दर्जन से ज्यादा एएनएम को पांच महीने से कार्य करने के बावजूद वेतन नहीं मिला है। समय पर भुगतान नहीं होने से आक्रोशित एएनएम ने सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत मिलने पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. सीएस प्रसाद ने मामले की जांच कराई और पीएचसी प्रभारी से रिपोर्ट तलब की है। जानकारी के अनुसार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर कुल 40 एएनएम की नियुक्ति औराई सीएचसी में हुई थी।

इनमें से कई को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। प्रारंभ में उनका एचएमआरएस आइडी नहीं बना था, जिसकी शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से की। इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई, लेकिन अब भी 31 नवनियुक्त एएनएम का एचएमआरएस आइडी नहीं बन पाया है।