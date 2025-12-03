Language
    Muzaffarpur News: पांच महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिला वेतन, एएनएम लगा रहीं जिला मुख्यालय का चक्कर

    By Amrendra Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:49 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एएनएम पिछले पांच महीनों से वेतन न मिलने के कारण परेशान हैं। वे लगातार जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई समाधा

    पांच महीने से वेतन नहीं मिलने पर एएनएम आक्रोशित। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। औराई पीएचसी में पदस्थापित दो दर्जन से ज्यादा एएनएम को पांच महीने से कार्य करने के बावजूद वेतन नहीं मिला है। समय पर भुगतान नहीं होने से आक्रोशित एएनएम ने सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।

    शिकायत मिलने पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. सीएस प्रसाद ने मामले की जांच कराई और पीएचसी प्रभारी से रिपोर्ट तलब की है। जानकारी के अनुसार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर कुल 40 एएनएम की नियुक्ति औराई सीएचसी में हुई थी।

    इनमें से कई को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। प्रारंभ में उनका एचएमआरएस आइडी नहीं बना था, जिसकी शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से की। इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई, लेकिन अब भी 31 नवनियुक्त एएनएम का एचएमआरएस आइडी नहीं बन पाया है।

    एएनएम की शिकायत है कि पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य के दौरान खर्च वहन करना भी मुश्किल हो रहा है।

    प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि पीएचसी प्रभारी से जानकारी ली गई है। पूरी रिपोर्ट बनाकर देने को कहा गया है। कहा कि पीएचसी प्रभारी ने बताया कि नवनियुक्त एएनएम का वेतन भुगतान शुरू कर दिया गया है।

    बहुत जल्द सभी के खातों में बाकी राशि भी नियमित रूप से भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह इस मामले की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रभारी सीएस ने कहा कि काम करने वाले को समय पर वेतन मिलना चाहिए। समय पर वेतन नहीं मिलना गंभीर मामला हैं।

