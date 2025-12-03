अररिया में 360 बोतल नेपाली शराब जब्त, दो बाइक सहित एक तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। सिकटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 270 बोतल नेपाली शराब जब्त की। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में प्रयुक्त दो बाइक को जब्त कर लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की जानकारी देते हुए सिकटी थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान एक व्यक्ति बाइक से नेपाल की तरफ से आता हुआ दिखा। पुलिस बलों ने उसका पीछा करते हुए गांधी चौक उफरेल के समीप शराब के साथ गिरफ्तार किया।

शराब तस्कर 36 वर्षीय सोचन सरदार के पास से 210 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया। वही बाइक को भी जब्त कर लिया गया। जबकि मुरारीपुर बार्डर के पास से 60 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। भारतीय क्षेत्र में घुसते हीं तस्कर की नजर पुलिस बलों पर पड़ी।

जवानों को पीछा करते देख शराब तस्कर बाइक को भारतीय क्षेत्र में छोड़ नेपाल की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बोरी की विधिवत तलाशी में 60 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया गया।

वहीं इंडो-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 52वी वाहिनी लेलोखर कंपनी के जवानों ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 90 बोतल नेपाली उमंगा शराब को जब्त किया। स्तभ संख्या 169 के समीप एसएसबी जवानों पर नजर पड़ते हीं तस्कर बोरी को भारतीय क्षेत्र में फेंक नेपाल की तरफ भाग निकला।