विक्रमशिला सेतु बंद होने से पहले राहत: मुंगेर के रास्ते भागलपुर जाना हुआ आसान, इस रूट पर दौड़ेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, मुंगेर। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु एक अक्टूबर से निर्माण कार्य के लिए बंद होने जा रहा है। इससे पहले मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन परियोजना का टू-लेन चालू होने से भागलपुर जाने वालों को वैकल्पिक रास्ता मिलने जा रहा है। 25 सितंबर से मुंगेर के तेलिया तालाब से एक टू-लेन पर वाहनों का आवागमन शुरू होगा।

इससे मुंगेर से भागलपुर की करीब 58 किलोमीटर दूरी लगभग एक घंटे में तय करने का रास्ता आसान होगा। इस मार्ग के चालू होने से पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों से भागलपुर आने-जाने वाले वाहनों को नया विकल्प मिलेगा। हालांकि, शुरुआत में वाहन फोरलेन की पूरी सीधी लाइन पर नहीं चलेंगे।

तेलिया तालाब से सर्विस लेन के जरिए वाहनों को फोरलेन पर प्रवेश कराया जाएगा। पटना और उत्तर बिहार से नवगछिया के रास्ते भागलपुर जाने वाले वाहन अब श्रीकृष्ण सेतु पार कर तेलिया तालाब पहुंचेंगे। इसके बाद नए मार्ग से भागलपुर की ओर जाएंगे। ऐसे में श्रीकृष्ण सेतु और मुंगेर-तेलिया तालाब मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार से मुंगेर-भागलपुर के बीच एक लेन पर परिचालन शुरू हो जाएगा। फोर लेन के दोनों लेन पर मुंगेर-भागलपुर के बीच नवंबर के पहले सप्ताह में आवागमन बहाल होने की उम्मीद है। तेलिया तालाब में बने रहे ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है।

श्रीकृष्ण सेतु बनेगा वैकल्पिक रास्ता विक्रमशिला सेतु बंद होने की स्थिति में पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के अन्य जिलों से भागलपुर जाने वाले वाहनों को मुंगेर होकर नया विकल्प मिलेगा। मुंगेर श्रीकृष्ण सेतु पार करने के बाद वाहन तेलिया तालाब पहुंचेंगे।

यहां से सर्विस लेन के जरिए मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन पर प्रवेश कर भागलपुर की ओर बढ़ सकेंगे। मुंगेर से भागलपुर की दूरी करीब 58 किलोमीटर है। नया मार्ग पूरी तरह संचालित होने पर करीब एक घंटे में सफर पूरा करने की राह आसान होगी।