आरा और पटना तक का सफर होगा आसान, बक्सर जिले में आई फोरलेन की नई योजना

संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बक्सर-कोईलवर तटबंध को फोरलेन किए जाने की बात कहकर दियारा क्षेत्र के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगा दी है।

लंबे समय से बेहतर सड़क और सुगम आवागमन की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को इस घोषणा से क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

तटबंध के फोरलेन होने से बक्सर से दियारा क्षेत्र के विभिन्न गांवों तक आवागमन आसान होने के साथ ही पटना और आरा समेत अन्य प्रमुख शहरों से संपर्क भी बेहतर होने की संभावना है।

रोजगार के सृजित होंगे अवसर

फोरलेन निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय स्तर पर मजदूरों, वाहन चालकों, तकनीकी कर्मियों और अन्य कामगारों को रोजगार मिल सकता है।

सड़क निर्माण पूरा होने के बाद भी होटल, ढाबा, परिवहन, मरम्मत केंद्र तथा अन्य छोटे-बड़े व्यवसायों के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। व्यापार को मिलेगा बढ़ावा दियारा क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी फोरलेन सड़क से लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी और परिवहन लागत तथा समय में कमी आ सकती है।