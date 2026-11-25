संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। Munger Krishi Yantrikaran Mela : खेती को कम खर्चीला, आधुनिक और श्रम की बचत वाला बनाने के लिए मुंगेर के तारापुर में एक बड़ी पहल की गई है। तारापुर अनुमंडल के कृषि प्रक्षेत्र परिसर में आयोजित दो दिवसीय कृषि यांत्रीकरण मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस मेले में क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीक, कृषि उपकरणों और उन पर मिलने वाले भारी सरकारी अनुदान की जानकारी दी जा रही है।

संयुक्त निदेशक ने किया उद्घाटन, मेले में दिख रहे आधुनिक उपकरण उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय मेले का विधिवत उद्घाटन मुंगेर प्रमंडल के संयुक्त निदेशक (शस्य) संतोष कुमार सुमन ने फीता काटकर किया। मेले में विभिन्न कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों के पंजीकृत उपकरणों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे किसान ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, रोटावेटर और पावर टिलर सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों की उपयोगिता, कीमत और कार्यक्षमता के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं।

एसडीओ का निर्देश: केवल दाम न बताएं, किसानों को उपकरणों का डेमो दिखाएं समारोह के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) महेश कुमार ने मेले में लगाए गए स्टालों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी संचालकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को सिर्फ यंत्रों की कीमत न बताएं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, जरूरत और उपयोगिता भी विस्तार से समझाएं। उन्होंने प्रत्येक कृषि उपकरण का व्यावहारिक डेमो (प्रायोगिक प्रदर्शन) दिखाने पर जोर दिया, ताकि किसान अपनी खेती की जरूरत के हिसाब से सही और उपयोगी यंत्र का चुनाव कर सकें।