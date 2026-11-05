संवाद सूत्र, बांका। Bihar Agriculture Scheme : सरकारी अनुदान पर आधुनिक कृषि उपकरण खरीदकर अपनी खेती को सुगम और किफायती बनाने की राह देख रहे बांका जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' योजना के अंतर्गत जिले में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 752 परमिट जारी कर दिए गए हैं।

परमिट मिलने के साथ ही अब किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकृत विक्रेताओं से उपकरणों की खरीदारी कर सकेंगे। कृषि अभियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए सभी परमिटों की वैधता केवल 15 दिनों की होगी। किसानों को इस तय अवधि के भीतर ही यंत्रों का क्रय सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद परमिट स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी से लें या पोर्टल से सीधे करें डाउनलोड किसान अपनी सुविधा अनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) से संपर्क कर परमिट हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से भी परमिट डाउनलोड करने की सरल व्यवस्था दी गई है।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जारी 752 परमिटों में पांच कृषि यंत्र बैंक और एक फार्म मशीनरी बैंक के परमिट भी शामिल हैं, जबकि बाकी परमिट व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को यंत्र खरीदने के लिए दिए गए हैं। लागत घटाने को 383.61 लाख रुपये का अनुदान कृषि यंत्रीकरण के उपनिदेशक रजनीश रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बांका जिले के लिए व्यक्तिगत कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल 383.61 लाख रुपये के अनुदान का लक्ष्य तय किया गया है। योजना का सीधा उद्देश्य किसानों को अनुदानित दर पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि फसलों की बुआई, कटाई और दौनी जैसे कठिन कार्यों में समय व लागत दोनों की बचत हो सके।

10 ड्रोन बैंक और 6 यंत्र बैंकों से छोटे किसानों को सीधा लाभ खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए जिले में छह नए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है, जिस पर 24 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा तीन स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर और एक फार्म मशीनरी बैंक की भी स्थापना होगी।