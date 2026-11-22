जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Paddy Crop Cutting Experiment : जिले में अगहनी धान की वास्तविक उपज का आकलन करने के लिए फसल कटनी प्रयोग शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड की बढ़ौना पंचायत के राजस्व ग्राम बढ़ौना में किसान शेख शाजिल के खेत में फसल कटनी प्रयोग संपन्न किया गया।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आयोजित इस प्रयोग का मौके पर पहुंचकर मुंगेर प्रमंडल के उप निदेशक (सांख्यिकी) शशि कांत प्रकाश ने निरीक्षण किया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत खेत में 50 वर्ग मीटर का भूखंड चिह्नित कर धान की कटनी और उपज की तौल कराई गई।

इस भूखंड से हरे धान का कुल वजन 40 किलो 800 ग्राम प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर प्रति हेक्टेयर 81.60 क्विंटल उपज दर का अनुमान लगाया गया है। यह आंकड़ा क्षेत्र में धान की उत्पादकता का आकलन करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।