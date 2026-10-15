कल्याणपुर दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, 17 से 20 अक्टूबर तक 4 एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेंगी, सफर होगा आसान
भारतीय रेलवे ने कल्याणपुर दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। 17 से ...और पढ़ें
HighLights
कल्याणपुर दुर्गा पूजा के लिए रेलवे की बड़ी राहत।
17-20 अक्टूबर तक 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव।
सुल्तानगंज-जमालपुर के बीच विशेष ट्रेन का भी संचालन।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। कल्याणपुर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दुर्गा पूजा के दौरान दर्शन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है।
रेलवे प्रशासन द्वारा 17 से 20 अक्टूबर तक कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव सुनिश्चित किया गया है। इस सौगात से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आवागमन में अभूतपूर्व सहूलियत मिलेगी।
यूथ क्लब कल्याणपुर के पदाधिकारियों के अनुसार, यह जनहितकारी पहल पूर्व रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के सक्रिय सहयोग से संभव हो सकी है। रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, जिन गाड़ियों को ठहराव दिया गया है।
उनमें 13235 साहेबगंज-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (अप), 13016 कविगुरु एक्सप्रेस (अप), 13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस (डाउन) और 13072 जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (डाउन) शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों का ठहराव कल्याणपुर रोड स्टेशन पर रहेगा।
सुल्तानगंज-जमालपुर के बीच विशेष ट्रेन का संचालन
एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के अतिरिक्त, मेले में आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुल्तानगंज और जमालपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। यह विशेष ट्रेन शाम चार बजे से सुबह चार बजे के बीच तीन बार अप-डाउन (तीन फेरे) करेगी, जिससे रात के समय मेला देखने वाले यात्रियों को भी आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी कार्ययोजना में मालदा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक सहित अन्य ब्रांच के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
केंद्रीय मंत्री और रेल अधिकारियों के प्रति आभार
त्योहार से ठीक पहले मिले इस उपहार से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। ट्रेनों का ठहराव मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों और यूथ क्लब के सदस्यों ने क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध होमियोपैथ चिकित्सक डॉ. नीतीश चंद्र दुबे ने भी केंद्रीय मंत्री और डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि दशहरा पर्व से पहले रेल सुविधा मिलने से क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी राहत मिली है।
अस्थायी ठहराव वाली प्रमुख ट्रेनों का विवरण:
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|दिशा / रूट
|ठहराव की अवधि
|13235
|साहेबगंज - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
|अप मार्ग
|17 से 20 अक्टूबर
|13016
|कविगुरु एक्सप्रेस
|अप मार्ग
|17 से 20 अक्टूबर
|13024
|गया - हावड़ा एक्सप्रेस
|डाउन मार्ग
|17 से 20 अक्टूबर
|13072
|जमालपुर - हावड़ा एक्सप्रेस
|डाउन मार्ग
|17 से 20 अक्टूबर
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