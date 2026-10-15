कल्याणपुर दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, 17 से 20 अक्टूबर तक 4 एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेंगी, सफर होगा आसान

संवाद सहयोगी, मुंगेर। कल्याणपुर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दुर्गा पूजा के दौरान दर्शन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है।

रेलवे प्रशासन द्वारा 17 से 20 अक्टूबर तक कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव सुनिश्चित किया गया है। इस सौगात से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आवागमन में अभूतपूर्व सहूलियत मिलेगी।

यूथ क्लब कल्याणपुर के पदाधिकारियों के अनुसार, यह जनहितकारी पहल पूर्व रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के सक्रिय सहयोग से संभव हो सकी है। रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, जिन गाड़ियों को ठहराव दिया गया है।

उनमें 13235 साहेबगंज-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (अप), 13016 कविगुरु एक्सप्रेस (अप), 13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस (डाउन) और 13072 जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (डाउन) शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों का ठहराव कल्याणपुर रोड स्टेशन पर रहेगा। सुल्तानगंज-जमालपुर के बीच विशेष ट्रेन का संचालन एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के अतिरिक्त, मेले में आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुल्तानगंज और जमालपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। यह विशेष ट्रेन शाम चार बजे से सुबह चार बजे के बीच तीन बार अप-डाउन (तीन फेरे) करेगी, जिससे रात के समय मेला देखने वाले यात्रियों को भी आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी कार्ययोजना में मालदा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक सहित अन्य ब्रांच के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।