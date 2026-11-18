संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा पाठक टोला में दुस्साहसी बदमाशों ने जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष सह 20 सूत्री सदस्य राजीव रंजन उर्फ बबलू झा के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों की फायरिंग से घर के लोगों में अफरातफरी मच गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है।

वहीं, गोलीबारी की सूचना मिलते ही हवेली खड़गपुर थाने की पुलिस पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से सात खोखा बरामद किया है। गोलीबारी की घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि भूमि विवाद को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि, पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक कारणों की पड़ताल के साथ इसमें शामिल लोगों की पहचान में जुटी है। जमीन विवाद का मामला घटना को लेकर राजीव रंजन उर्फ बबलू झा ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ भू-माफिया जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसका वह लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को दिनभर नीतीश संवाद कार्यक्रम को लेकर पंचायत में आयोजित बैठकों में वे व्यस्त थे। शाम को घर लौटने के कुछ देर बाद ही अपराधियों ने उनके आवास को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।