संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। चरकापत्थर थाना क्षेत्र के थम्हन गांव में अंधविश्वास और डायन-बिसाही के शक में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

9 वर्षीय बच्चे की बीमारी से मौत के बाद महिला को डायन बताकर आरोपितों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और घर से अगवा कर जंगल की ओर ले गए। बाद में पुलिस ने महिला का शव बरामद किया।

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ झाझा राजेश कुमार ने बताया कि थम्हन गांव निवासी रंजू देवी, पति कुंवर मिस्त्री ने थाने में लिखित आवेदन देकर घटना की शिकायत की थी।

आवेदन में बताया गया कि 17 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे स्वर्गीय श्रवण मिस्त्री के नौ वर्षीय पुत्र शिवम कुमार की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसी घटना को लेकर आरोपितों ने एकजुट होकर उनके घर पर धावा बोला।

आरोपितों ने उनकी सास दाया देवी उर्फ कुसुम देवी, पति जैना मिस्त्री को डायन-भूत कहकर गाली-गलौज की और जबरन अपने साथ जंगल की ओर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए चरकापत्थर पुलिस ने अनुसंधान और छापेमारी शुरू की।