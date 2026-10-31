रेलवे सिग्नल सिस्टम को निशाना बनाने वाले दो चोर गिरफ्तार, जमालपुर में पुलिया के पानी से मिलीं चोरी की बैटरियां

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। मालदा रेल मंडल अंतर्गत जमालपुर-दशरथपुर रेलखंड पर रेलवे सिग्नल सिस्टम को निशाना बनाकर रेल परिचालन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दो शातिर चोरों को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर आरपीएफ ने करीब 15 दिन पूर्व सिग्नल बॉक्स से चुराई गई तीनों बैटरियों को रेलवे पुलिया के पानी से बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जमालपुर के छोटी केशोपुर निवासी छोटू कुमार एवं बिट्टू कुमार के रूप में की गई है।

15 दिन पहले बॉक्स संख्या 46 से उड़ाई थीं बैटरियां आरपीएफ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब 15 दिन पूर्व दशरथपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित सिग्नल बॉक्स संख्या 46 से अज्ञात चोरों द्वारा तीन सिग्नल बैटरियां चुरा ली गई थीं। सिग्नल सिस्टम में खराबी और बैटरियों के गायब होने की इस घटना के बाद जमालपुर आरपीएफ पोस्ट में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच आरपीएफ के एएसआई मोतीलाल को सौंपी गई थी। इस चोरी से न सिर्फ रेलवे संपत्ति का नुकसान हुआ था, बल्कि इस रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

पुलिया के पानी में छिपाई थी बैटरियां, आरपीएफ ने ऐसे दबोचा शुक्रवार को गुप्त सूचना मिलने के बाद एएसआई मोतीलाल, एसआई भवेश कुमार, कांस्टेबल अमित रंजन तथा सीआईबी (CIB) जमालपुर की संयुक्त टीम ने दशरथपुर स्टेशन के पास घेराबंदी कर निगरानी शुरू की।

इसी दौरान संदिग्ध स्थिति में घूम रहे छोटू कुमार और बिट्टू कुमार को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी की बैटरियों को पुलिस से बचाने के लिए रेलवे पुल के पास बनी पुलिया के पानी में डुबोकर छिपा रखा था।