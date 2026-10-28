भारतीय रेल के कारखानों की ताकत है जमालपुर जैक, अब डबल बीम और इंटरलाकिंग सिस्टम से बढ़ेगी मजबूती

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। एशिया के पहले रेल इंजन कारखाने के रूप में ऐतिहासिक पहचान रखने वाला जमालपुर रेल कारखाना अपनी उन्नत तकनीकी दक्षता और विशिष्ट उत्पादों के दम पर एक बार फिर वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। यहां तैयार होने वाले प्रसिद्ध 'जमालपुर जैक' को पहले से अधिक मजबूत, सुरक्षित और बहुउपयोगी बनाया गया है।

बदलती आधुनिक तकनीकी जरूरतों के अनुरूप अब जैक का निर्माण डबल बीम संरचना (Double Beam Structure) और इंटरलॉकिंग प्रणाली के साथ किया जा रहा है। मुख्य कारखाना प्रबंधक (CWM) विनय प्रसाद वर्णवाल के कुशल नेतृत्व में अधिकारियों व रेल कर्मचारियों की टीम द्वारा नए मॉडल के जमालपुर जैक का उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय रेल के साथ-साथ अन्य बड़े औद्योगिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

सिंगल बीम से डबल बीम तक का तकनीकी सफर इससे पहले जमालपुर कारखाने में 20 और 25 टन क्षमता वाले जैक का निर्माण सिंगल बीम संरचना पर किया जाता था। अब इसे डबल बीम तकनीक में तैयार किया जा रहा है। नई बनावट से जैक की मजबूती और स्थिरता (Stability) कई गुना बढ़ गई है।

आधुनिक इंटरलाकिंग प्रणाली के कारण वैगन, भारी रेल इंजन और टावर कार जैसे संवेदनशील और वजनी उपकरणों को उठाने के दौरान दुर्घटना का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 1962 में शुरू हुआ था निर्माण, अब तक बने 4,500 जैक जमालपुर जैक का निर्माण पहली बार वर्ष 1962 में शुरू हुआ था और 1964 में इसका वास्तविक रेलवे परिचालन कार्यों में इस्तेमाल आरंभ हुआ। कारखाने में अब तक लगभग 4,500 जैक तैयार किए जा चुके हैं।