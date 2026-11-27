संवाददाता, जागरण, मुंगेर। सर्दी के मौसम में घने कोहरे का असर अब रेल परिचालन पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ने मालदा, भागलपुर, गया और कामाख्या से चलने वाली छह प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग अवधि में रद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

रेलवे के इस फैसले के तहत मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस और कामाख्या-गया एक्सप्रेस का परिचालन लंबी अवधि तक पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि आनंद विहार-भागलपुर और भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन रद रहेगी। लंबी अवधि तक रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनें रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बिहार से दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच चलने वाली चार ट्रेनों को दिसंबर 2026 से फरवरी-मार्च 2027 तक रद रखा जाएगा। इन ट्रेनों के बंद रहने से बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच रेल संपर्क तथा दिल्ली जाने वाले यात्रियों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ेगा।

25 फरवरी तक अप-डाउन में सप्ताह में एक-एक दिन रद रहेगी गरीब रथ भागलपुर और आनंद विहार के बीच चलने वाली लोकप्रिय गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन भी कोहरे के कारण आंशिक रूप से रद किया गया है। ट्रेन संख्या 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ प्रत्येक बुधवार और ट्रेन संख्या 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ प्रत्येक गुरुवार को नहीं चलेगी।