कट्टे के बाद अब नकली सिगरेट का नया गढ़ बन रहा मुंगेर! दूसरे राज्यों तक फैला काला नेटवर्क

संवाद सहयोगी, मुंगेर। कभी अवैध हथियार निर्माण के लिए मशहुर मुंगेर में अब नकली सिगरेट का काला कारोबार तेजी से जड़ें जमा रहा है। शहर में एक के बाद एक गोदाम और अवैध निर्माण के ठिकाने उजागर हो रहे हैं, लेकिन छापेमारी का असर कारोबारियों पर बेअसर दिख रहा है।

पुलिस एक ठिकाने पर कार्रवाई करती है तो दूसरे इलाके में धंधा पनपने की चर्चा सामने आने लगती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस अवैध साम्राज्य को चला कौन रहा है और कार्रवाई के बाद भी इसका नेटवर्क कैसे सक्रिय है।

पूरबसराय, वासुदेवपुर, मुफस्सिल और कोतवाली थाना क्षेत्रों में नकली सिगरेट के कारोबार का खुलासा हो चुका है। दिलावरपुर, शादीपुर, नया गांव, मुबारकचक, सुजावलपुर और चुरंबा समेत कई इलाकों में भी अवैध ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। अलग-अलग स्थानों से गोदाम और निर्माण से जुड़े साक्ष्य मिलने के बावजूद कारोबार पर निर्णायक चोट नहीं पहुंच सकी है।

अब तक की कार्रवाई में छोटे कारोबारी और ठिकाने सामने आए हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क के संचालकों तक पुलिस की पहुंच सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, नकली सिगरेट की खेप मुंगेर से बाहर खपाने के लिए श्रीकृष्ण सेतु और ट्रेन के रास्ते का इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है।

पड़ोसी जिलों व राज्यों के बाजारों तक इसकी आपूर्ति की बात भी सामने आ रही है। यदि ऐसा है तो सवाल उठना लाजिमी है कि इतनी बड़ी खेप की आवाजाही पर निगरानी तंत्र की नजर क्यों नहीं पड़ रही है। हालांकि, इस कथित सप्लाई नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

अवैध कमाई से बनी संपत्ति पर पुलिस की नजर एसपी सैयद इमरान मसूद ने स्पष्ट किया है कि नकली सिगरेट के निर्माण और बिक्री के मामले में जेल जा चुके या आरोपित बनाए गए लोगों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि कहीं संपत्ति अवैध कारोबार की कमाई से तो नहीं बनाई गई है। इस पहल से कारोबारियों के आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसने की उम्मीद है।