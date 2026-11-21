संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन पर रफ्तार और लापरवाही ने बरातियों की खुशियों को मातम में बदल दिया।

शनिवार की सुबह चार बजे कमरगंज के समीप शनिवार को बारात से लौट रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में आठ लोग जख्मी हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया।