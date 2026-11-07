मुंगेर में गंगा किनारे 1111000 दीये हुए जगमग, CM सम्राट ने दोहराया बिहार से पलायन रोकने का संकल्प

जागरण संवाददाता, मुंगेर। गंगा किनारे 11 लाख 11 हजार 111 दीयों की रोशनी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की समृद्धि और रोजगार का संकल्प दोहराया।

बरियारपुर प्रखंड के कल्याणपुर में आयोजित राज्य के सबसे बड़े दीपोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाया जाएगा और एक करोड़ लोगों को नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा।

लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार के किसी व्यक्ति को मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। इसके लिए पीपीपी मोड पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां लक्ष्मी से बिहार की सुख-समृद्धि की कामना की।