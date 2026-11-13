छठ महापर्व पर अपने गांव लखनपुर आएंगे CM सम्राट चौधरी, बहन और भाभी कर रही हैं व्रत; 4 घाटों पर देंगे अर्घ्य

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपने पैतृक गांव तारापुर के लखनपुर में स्वजन के बीच रहेंगे।

मुख्यमंत्री 15 नवंबर की देर शाम सड़क मार्ग से लखनपुर पहुंच सकते हैं। इसके बाद सोमवार की सुबह स्वजन के साथ उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे।

मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि, उनके आगमन की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री लखनपुर के अलावा तारापुर और असरगंज के तीन छठ घाटों पर भी अर्घ्य अर्पित करने जा सकते हैं।

आवास से घाट पर करेंगे सूर्योपासना मुख्यमंत्री की छोटी बहन और भाभी छठ व्रत कर रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री परिवार के साथ छठ का महापर्व मनाएंगे। 15 नवंबर की देर शाम पहुंचने के कारण वह अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे।

उतर टोला लखनपुर छठ घाट पर मुख्यमंत्री के स्वजन देंगे अर्घ्य। (जागरण) सोमवार की सुबह लखनपुर स्थित पैतृक आवास से करीब 500 मीटर दूर उत्तर टोला लखनपुर छठ घाट पर स्वजन के साथ अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके बाद वह बड़ी दुर्गा मंदिर छठ घाट, रणगांव मंदिर शिवगंगा छठ घाट और धोबई छठ घाट भी जा सकते हैं। इन घाटों पर भी अर्घ्य अर्पित करने की संभावना है।

अर्घ्य के बाद हेलीकॉप्टर से जाएंगे पटना स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह अर्घ्य अर्पित करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।