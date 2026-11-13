बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार का लक्ष्य, CM सम्राट चौधरी ने बताया सरकार का महाप्लान

राज्य ब्यूरो, जागरण। राजनीति में विरोध एवं आरोप-प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता राजनीति बयानबाजी का जवाब देना नहीं, बल्कि बिहार के विकास के एजेंडे को जमीन पर उतारना है।

विपक्ष के हमलों से बेपरवाह मुख्यमंत्री का कहना है कि विरोध करना विपक्ष का काम है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी काम करके दिखाना है।

उनकी न तो लालू यादव से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है और न ही प्रशांत किशोर (पीके) से। वह राजनीतिक विरोधियों की हैसियत देखने के बजाय अपने काम और सरकार के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित हैं।

मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास का अपना मंत्र भी साझा किया। उन्होंने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह श्रीबाबू, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बताए रास्तों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं।