मुंगेर-भागलपुर के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पेंच: 1329 करोड़ मंजूर, पर AAI के पत्र बिना रुका भूमि अधिग्रहण

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Ajgaivinath Greenfield International Airport Land Acquisition: मुंगेर जिले के असरगंज और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र की सीमा पर बनने वाले महत्वाकांक्षी अजगैवीनाथ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना तीन माह बीत जाने के बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जुलाई 2026 में इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की थी। परियोजना के लिए कुल 3145.23 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने जुलाई 2026 में ही 1329.58 करोड़ रुपये के भारी-भरकम मुआवजे की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी थी। हालांकि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से भू-अर्जन कार्यालय को अब तक अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण वास्तविक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

मुंगेर जिले में 1720 एकड़ जमीन की नापी पूरी, कागजी प्रक्रिया जारी एयरपोर्ट परियोजना के तहत मुंगेर जिले के असरगंज और बरियारपुर अंचल अंतर्गत कुल आठ मौजों की 1720 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना तय पाया गया है। इनमें असरगंज अंचल के अमैया, ढोलपहाड़ी, चौरगांव, पुरुषोत्तमपुर-सतघरिया और सजुआ मौजा के अलावा बरियारपुर अंचल के कुछ हिस्से की जमीन शामिल है।

मुंगेर जिले में इस भूमि के अधिग्रहण और रैयतों को मुआवजे के भुगतान के लिए 773 करोड़ 46 लाख 84 हजार 361 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। भू-अर्जन कार्यालय द्वारा चिन्हित भूमि की स्थलीय नापी कराई जा चुकी है और अंचल कार्यालय स्तर पर कागजी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है।

नापी के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार, रैयतों से जल्द लिए जाएंगे दस्तावेज असरगंज के अंचल अधिकारी उमेश चौधरी ने बताया कि अधियाची विभाग से अधियाचना आने की सूचना पर प्रशासनिक स्तर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं। अधिग्रहित होने वाली संभावित भूमि का खतियान, नक्शा और खेसरा पंजी संकलित कर ली गई है।

हालांकि, अभी रैयतों से सीधे जमीन के कागजात नहीं लिए गए हैं, लेकिन उन्हें अपने दस्तावेज दुरुस्त और तैयार रखने के लिए सचेत किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर जमीन से जुड़े सभी अभिलेखों को सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा रहा है।