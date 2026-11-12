बाइक सवार बदमाशों ने आवाज देकर घर से बाहर बुलाया, फिर मार दी गोली; मधुबनी में युवक की हत्या से सनसनी

जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में बुधवार देर रात एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिमरा गांव निवासी 30 वर्षीय शैलेन्द्र यादव के रूप में हुई है।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो युवक घर पहुंचे और आवाज देकर शैलेन्द्र को बाहर बुलाया। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही शैलेन्द्र जमीन पर गिर पड़े।