बाइक सवार बदमाशों ने आवाज देकर घर से बाहर बुलाया, फिर मार दी गोली; मधुबनी में युवक की हत्या से सनसनी
मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में बाइक सवार दो युवकों ने शैलेन्द्र यादव नामक युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
HighLights
फुलपरास के सिमरा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या।
बाइक सवार दो बदमाशों ने घर से बुलाकर वारदात की।
पैसे के लेन-देन को लेकर हत्या की आशंका, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में बुधवार देर रात एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिमरा गांव निवासी 30 वर्षीय शैलेन्द्र यादव के रूप में हुई है।
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो युवक घर पहुंचे और आवाज देकर शैलेन्द्र को बाहर बुलाया। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही शैलेन्द्र जमीन पर गिर पड़े।
परिजन आनन-फानन में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मामले की जांच कर रही पुलिस
घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पैसा लेन-देन में हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फुलपरास थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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