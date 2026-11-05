तेजस्वी यादव ने की मधुबनी के पीड़ित परिवार से मुलाकात, सरकारी नौकरी दिलाने और न्याय का दिया भरोसा

जागरण संवाददाता, खुटौना (मधुबनी)। Madhubani Firing Case: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी गोलीकांड के मृतक अशोक यादव के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की।

शाम 4:50 बजे अपने काफिले के साथ पहुंचे तेजस्वी यादव करीब 20 मिनट तक पीड़ित परिवार के साथ रहे। उन्होंने मृतक के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी स्मिता देवी तथा पुत्र सितेश कुमार को ढांढस बंधाया।